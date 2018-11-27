سابقة نادرة بالسودان.. مناقشة مقترحات الشعب عبر "السوشيال ميديا"

ناقش مجلس الوزراء السوداني مقترحات وصلته من أفراد الشعب لدعم برامج حكومية، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها بتاريخ المجلس.

وجاءت الخطوة نتيجة مناشدة أطلقها رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مخاطبا أفراد الشعب لتقديم أفكار ومقترحات بشأن توطين صناعة الدواء والدفع الإلكتروني إلى جانب شؤون المغتربين.





وقال موسى في تغريدة عبر موقع "تويتر"، الإثنين: "في يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ولأول مرة في تاريخ مجلس الوزراء تدرج مقترحات مقدمة من المواطنين عبر الوسائط الاجتماعية في مداولات المجلس، أفكار نيرة قُدِّمت من المواطنين لتوطين صناعة الدواء".

يشار إلى أن رئيس حكومة السودان معتز موسى يعد أول مسؤول سوداني أنشأ حسابا على موقعي "تويتر" و"فيس بوك" للتواصل المباشر مع الجمهور السوداني، حيث يحرص على الرد والتفاعل مع متابعيه بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن رئيس الحكومة السودانية عن تلقيه 2400 فكرة ومقترح قدمها المتفاعلون السودانيون عبر تطبيق واتس آب والبريد الإلكتروني، لافتا إلى أن طاقم مكتبه عكف على فرزها وتلخيصها في 14 محورا.

وقال إن المقترحات الواردة تم استيعابها والنظر فيها، وستظهر في توصيات في كل موضوع من تلك الموضوعات الثلاثة السابق ذكرها، وأضاف: "يجب ألا يمر هذا التشاور والتفاعل مرور الكرام".