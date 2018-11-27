لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تتابع قضية إختطاف 7 سودانيين بليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني د. محمد مختار، إنهم يتابعون بإهتمام بالغ قضية إختطاف سبعة سودانيين بليبيا منذ 13 نوفمبر الجاري من منطقة كلمنجة الليبية والذين يعملون بمحلات تجارية.

والتقى رئيس اللجنة بالبرلمان، يوم الإثنين، أهالي المخطوفين من حلة بشير بمنطقة غرب الجزيرة، وقال إن القضية تعتبر قضية كل السودانيين وإنهم أبناء السودان، مبيناً أنه ستتم مناقشة القضية مع وزير الخارجية امام للبرلمان يوم الثلاثاء

وأكد أن القضية ستولى بإهتمام كبير جداً، واعداً بمتابعة القضية مع أهالي المخطوفين إلى أن يفك أسرهم.

وتم تكوين لجنة من أهالي المخطوفين برئاسة علي الحسن نائب الدائرة بالبرلمان، لمتابعة الأمر مع البرلمان. وقال الأهالي إن أبناءهم تم خطفهم الساعة ٢ صباحاً من مسكنهم.

وأكد أهالي المخطوفين ثقتهم في الحكومة والجهات الأمنية في فك أسر أبنائهم. وأشار الأهالي إلي أن الخاطفين لم يطالبوا بأي فدية مالية، وأنه ليس لديهم معلومات عن أبنائهم سوى الفيديو الذي ناشد رئيس الجمهورية بإطلاق سراح مرتكبي جريمة قتل ضحايا شقة شمبات مقابل إطلاقهم.

شبكة الشروق