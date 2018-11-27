ترتيبات لتسهيل إجراءات عودة الأسر السودانية بالسعودية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن القنصل العام بسفارة السودان بالمملكة العربية السعودية عبدالرحمن رحمة الله، الثلاثاء، عن ترتيبات بشأن عودة السودانيين للبلاد من خلال حملات وطن بلا مخالف التي أطلقتها السلطات هناك، مشيراً إلى التنسيق مع الجوازات السعودية لتسهيل إجراءات الأسر المغادرة للسودان.
والتقى رحمة الله، مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، رافقه مندوب السفارة بالوافدين أشرف علي أحمد.
وقال القنصل العام بحسب وكالة السودان للأنباء، إنه جرى التنسيق بين الطرفين حول تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة الأسر السودانية المخالفة لنظام الإقامة والعمل على مغادرتها. ونبه إلى أن اللقاء يأتي في إطار التعاون القائم بين السفارة وإدارة الجوازات والوافدين لإيجاد حلول إيجابية تتماشى مع الجهود والتطلعات المرجوة لضمان خروج سليم وكريم للأسر المتعثرة.
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