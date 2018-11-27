الحوثيون يعلنون استهداف تجمعات للجيش السعودي في جازان بصاروخ باليستي

القاهرة، سبوتنيك. وأكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عصر اليوم، الثلاثاء، "إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للجيش السعودي وآلياتهم، قبالة جبل قيس، بجازان، وإصابة مباشرة".

© AP Photo / Hani Mohammed وتعلن جماعة "أنصار الله"، بين وقت وآخر، شن غارات بطائرات من دون طيار، وإطلاق صواريخ باليستية، تستهدف القوات اليمنية المشتركة، وقوات التحالف بالساحل الغربي لليمن، وفي داخل الأراضي السعودية

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون، في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.