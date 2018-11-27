الهند تخطط للتغلب على نفسها ببناء أطول تمثال في العالم مجددا

أعلنت ولاية أوتار براديش الهندية أنها تخطط لبناء أطول تمثال في العالم، بعد أسابيع من الانتهاء من تشييد أطول تمثال في العالم بمكان آخر في الهند بارتفاع 182 مترا للأب المؤسس للهند ساردار باتيل.

وتخطط الولاية لبناء تمثال بطول 221 مترا للإله الهندي "رام" في بلدة أيودهيا، وهو ما إذا تم بناؤه سيجعل الهند لديها أطول 3 تماثيل في العالم، حيث يتم أيضا بناء تمثال بطول 212 مترا على ساحل مدينة مومباي للحاكم الهندي من العصور الوسطى شيفاجي.

وتقدمت 5 شركات بعروض لبناء التمثال النحاسي ليوجي أديتياناث رئيس حكومة ولاية أوتار براديش، على أن يتم الإعلان عن تكلفة بنائه.

ويأتي الإعلان عن بناء التمثال بعد قرار الحكومة الهندية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بتغيير اسم تلك البلدة من "فايز آباد" الذي اكتسبته في عصر المغول إلى "أيودهيا".