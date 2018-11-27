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بالصور.. "إل جي" تحصل على براءة اختراع لهاتف بـ16 كاميرا

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حصلت شركة "LG" على براءة اختراع لهاتف ذكي يحتوي على 16 كاميرا، كما حصلت على موافقة لإنتاج الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقع عدسات الكاميرات بانحناء معين، حيث يسمح بالتقاط الصور من عدة زوايا، كما أنه يمكن للمستخدم اختيار عدسة معينة للتصوير، وفقا لموقع "GizChina".

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وأشار الموقع إلى أن مالك الهاتف سيكون قادرًا على التقاط الصور بكاميرات متعددة في وقت واحد، ما سيسمح له باختيار أفضل صورة، ومن ناحية أخرى، الحصول على صورة متحركة.

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وسيكون من الممكن تحديد أي جزء من الشيء الذي تم تصويره، مثل رأس الشخص فقط وتدويره لأي اتجاه تريد.

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