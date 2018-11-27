دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد رقاقة Exynos التي تدعم هاتف Galaxy S10 بلس في AnTuTu ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهرت في AnTuTu نتائج إختبارات رقاقة Exynos الجديدة المقرر أن تدعم الإصدار المميز Galaxy S10 بلس، والتي تكشف عن أعلى آداء في هواتف الأندوريد.

مزيد من التفاصيل حول سلسة هواتف Galaxy S10 المميزة من سامسونج، المقرر أن يتم كشف النقاب عنها رسمياً في الربع الأول من العام المقبل.

وفي تسريبات اليوم كشف عن تفاصيل رقاقة معالج Exynos التي تدعم هاتف Galaxy S10 بلس، حيث رصدت نتائج إختبارات الرقاقة في ملفات AnTuTu، مع نموذج الهاتف برمز SM-G975F وآداء مميز للرقاقة.

ولقد حقق الهاتف في إختبارات AnTuTu مع رقاقة Exynos آداء يصل إلى 325076 نقطة، أي بفارق بسيط عن هاتف الأيفون iPhone XS الذي سجل 358091 نقطة، إلا أن نتائج الرقاقة تأتي بفارق كبير إذا ما قورنت بآداء جهاز iPad الجديد الذي سجل 566363 نقطة.

من ناحية أخرى مازالت نتائج الرقاقة الجديدة التي تدعم هاتف Galaxy S10 بلس تقدم أفضل النتائج في هواتف الأندوريد، حيث تفوقت على آداء Mate 20 Pro الذي سجل 309628 نقطة.

كما أضافت تسريبات benchmark أن الهاتف يأتي مع رقاقة سامسونج Exynos 9820 وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع جودة عرض 2280 في 1080 بيكسل، كما يضم كارت شاشة Mali-G76 مع نظام تشغيل Android 9 Pie.

يذكر أن سامسونج سيكون لديها أيضاً نماذج من هاتف Galaxy S10 مع رقاقة كوالكوم القادمة Snapdragon 855 أو التي تعرف الآن برقاقة Snapdragon 8150، والتي سجلت في إختبارات AnTuTu عدد 362 292 نقطة.

لذا نترقب مزيد من التسريبات التي تكشف عن تفاصيل أكثر عن إصدار سامسونج الرائد Galaxy S10 الذي ينطلق في بداية العام المقبل إلى سوق الهواتف الذكية المميزة.

المصدر

هذا الموضوع رصد رقاقة Exynos التي تدعم هاتف Galaxy S10 بلس في AnTuTu ظهر على التقنية بلا حدود.