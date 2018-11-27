تشاووش أوغلو: الطبيب الشرعي استمتع بتقطيع جثة خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن بعض التفاصيل في عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، توثقها التسجيلات الصوتية من القنصلية السعودية باسطنبول.

وأكد تشاووش أوغلو، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشي تسايتونغ" الألمانية نشر نصها اليوم الثلاثاء وتطرق فيها إلى قضية اغتيال الصحفي، أنه استمع إلى التسجيلات الصوتية المتعلقة بالحادث، قائلا: "خاشقجي قتل في غضون 7 دقائق. هذه جريمة ارتكبت عمدا".

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مقدم بواسطة: رويترز

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وقال تشاووش أوغلو إن الجريمة لم ترتكب لأن المتهمين بقتل خاشقجي فشلوا في إقناعه بالعودة إلى بلاده، في إشارة إلى أن المنفذين كانوا قد خططوا لها مسبقا.

وأضاف: "صوت الطبيب الشرعي يُسمع وهو يعطي الأوامر. لدى تقطيع الجثة كان يستمع للموسيقى. يفهم من هذا أنه استمتع بفعلته".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "إنهم أناس يحبون التقطيع. هذا مثير للاشمئزاز".

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن جهات كثيرة حمّلت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل خاشقجي، معربا عن استغرابه من تعليق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الجريمة. © UMIT BEKTAS وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلوتشاووش أوغلو: الطبيب الشرعي استمتع بتقطيع جثة خاشقجي

وقال تشاووش أوغلو: "لا أدري لماذا تحدث ترامب بهذه الطريقة. ولا أدري إن كانت هناك أدلة عند الأمريكيين لا علم لنا بها".

وتابع: "كلمة ربما غير كافية بالنسبة لنا، علينا أن نتأكد... ثمة أسئلة كثيرة. من هم المتعاونون المحليون؟ أين الجثة؟".

وأردف تشاووش أوغلو: "المسؤولون السعوديون يريدون معلومات منا لكنهم لا يزودوننا بالمعلومات. أرادوا إرسال صورة تقريبية للمتعاونين المحليين. لماذا الصور التقريبية؟ السعوديون يعرفون أسماءهم".

المصدر: الأناضول