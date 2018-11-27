شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 11جثة من أكبر مقبرة جماعية ب"الرقة " شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السلطات المحلية في "الرقة " شمالي سوريا، اليوم الثلاثاء ، من انتشال المزيد من الجثث من أكبر مقبرة جماعية يجري اكتشافها قرب المدينة، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش " الإرهابي، قبل تقهقره.

وصرح فريق "الاستجابة الأولية " التابع لمجلس الرقة المدني، لقناة "سكاي نيوز"الإخبارية ، بأنه تمكن من انتشال 11 جثة من مقبرة "البانوراما"، الواقعة جنوبي المدنية، التي أعلن عن تحريرها من قبضة "داعش " في أكتوبرالعام الماضي " 2017 ".

وتعتبر المقبرة الجماعية في منطقة "البانوراما" ، الأكبر في المدينة، حيث قدرت الفرق الطبية، وجود أكثر من ألف وخمسمائة جثة دفت فيها خلال سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.

وكانت عمليات استخراج رفات الموتى من المقبرة قد بدأت مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن تلقى الفريق بلاغا بشأنها في أغسطس الماضي.