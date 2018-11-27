لافروف: موسكو تأمل بخطوات هامة لانهاء تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أستانا

وقال لافروف خلال اجتماع لحوار تريانون: "غدا أو بعد غد، سيعقد اجتماع دولي منتظم حول سوريا في أستانا، نأمل أن نتخذ خطوات مهمة نحو الانتهاء من تشكيل لجنة دستورية بمشاركة الحكومة السورية والمعارضة وممثلي المجتمع المدني".

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وكان الوزير لافروف أكد في وقت سابق أن مدى فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا، أهم من موعد تشكيلها.

وقال لافروف، خلال مشاركته في منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في روما يوم الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إن "فعّالية اللجنة الدستورية السورية أهم من وضع مهل زمنية غير واقعية لتشكيلها".

ومن المرتقب أن تعقد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، حيث سيجري خلالها بحث الوضع في إدلب وقضية عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، حسب وزير الخارجية الكازاخستاني.

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان له، يوم الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الدول الضامنة لصيغة أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، قد تنظر خلال اجتماعها المرتقب يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في انضمام مراقبين جدد إلى صيغة أستانا".

وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمانوف، في وقت سابق، أن الدعوة وجهت لممثلي الأمم المتحدة والأردن للمشاركة كمراقبين في محادثات أستانا حول سوريا، المقرر إجراؤها في نهاية الشهر الجاري.