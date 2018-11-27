ماذا قال ولي العهد السعودي للسيسي في ختام زيارته إلى مصر

وكان في وداع ولي العهد في المطار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر"، رسالة وجهها الأمير محمد بن سلمان للرئيس المصري، قبل مغادرته الأراضي المصرية، هي: "لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم".

​واتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

ونقلت قناة "العربية" عن مراسلتها، بأنه جرى التأكيد بين مصر والسعودية على مواجهة التدخلات الإيرانية، مضيفة أنه تم الاتفاق بين القاهرة والرياض على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

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وقالت القناة السعودية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعث برسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تجدد التزام مصر بأمن الخليج، مشيدا بالتحركات التي اتخذتها المملكة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وخلال جلسة مغلقة، جدد الرئيس المصري وولي العهد السعودي التمسك بالشروط التي وضعتها الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لقطر وأن هناك تمسك بها ولا تنازل عنها.

وتناولت الجلسة الأوضاع في المنطقة بشكل كامل وتم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية العالقة حيث تم توصل إلى بدء تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين، كما جرت مباحثات أيضا تناولت ضرورة توسع الدول العربية في إفريقيا من مشروعات وتنمية لمواجهة أية توغلات من دول تهدد الأمن القومي العربي.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل مساء أمس الاثنين، إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يومين، وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رأس مستقبليه.