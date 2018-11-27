النظام السوري يواصل خرق "سوتشي" ويصيب طفلا بإدلب

واصل النظام السوري استهدافه محافظة "إدلب" شمالي سوريا، الثلاثاء، منتهكا اتفاق "سوتشي" الموقع بين تركيا وروسيا بهدف وقف إطلاق النار بالمنطقة.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران استهدفت بلدات "التمانعة" و"جرجناز" و"سكيك" و"التح"، بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن جرح طفل.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.
وتسبب قصف قوات النظام بمقتل32 مدنيا منذ التوصل إلى اتفاق سوتشي، إلى جانب جرح عشرات الآخرين.
وكانت فصائل المعارضة قد سحبت أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي بالرغم من استمرار النظام بخرق الاتفاقية.
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