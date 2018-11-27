التجارة: استدعاء 2745 مركبة #بريوس لاحتمالية حدوث تآكل بالظفيرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة “التجارة” اليوم الثلاثاء عن استدعاء 2745 مركبة تويوتا – بريوس موديلات 2016 – 2018 لاحتمالية حدوث تآكل بالظفيرة قد يؤدي لإلتماس كهربائي وخطر نشوب حريق، وذلك حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وطالبت وزارة التجارة من أصحاب المركبات المستدعاة التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. من جهة أخرى أوضحت وزارة التجارة طريقة التحقق من شمولية المركبة لحملة الاستدعاء بزيارة: http://Recalls.sa وإدخال رقم هيكل المركبة في الحقل المخصص للتحقق.

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