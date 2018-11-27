ولي_العهد يغادر #القاهرة.. و #السيسي يودعه بالمطار

صحيفة الخليج الالكترونية

غادر صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، اليوم، العاصمة المصرية، عقب زيارة رسمية استغرقت يومين.

كان في مقدمة مودعي ولي العهد بمطار القاهرة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وكان ولي العهد قد التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، واستعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها، في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، وكذلك بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة مساء أمس، في زيارة لمصر تستغرق يومين، واستقبله في مطار القاهرة الرئيس السيسي.