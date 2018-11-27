النقد تدعو عدة شركات مهن حرة إلى سرعة تصحيح أوضاعها تجنباً لسحب الترخيص

الخليج - واس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن عدداً من شركات المهن الحرة (وكالة التأمين) لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لديها، موضحة أن تلك الشركات هي: شركة نجم التظافر لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين التجارية، وشركة الوفاء لوكالة التأمين، وشركة شاير لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين.

ودعت في هذا الصدد الشركات الخمس إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز (20) يومَ عمل من تاريخ هذا الإعلان؛ وفي حالة عدم التجاوب خلال الفترة المحددة فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.

وأكدت المؤسسة أن من لديه شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666، حيث يأتي هذا الإعلان في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة فيه، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.