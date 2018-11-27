شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع كهربائية جديدة الأبرز.. "جوجل" يكشف ما بحث عنه السعوديون والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الثلاثاء، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

ياسمين صبري

أغلقت النجمة الصاعدة ياسمين صبرى جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديداً "انستجرام" و"تويتر" أما فيس بوك فهى لا تمتلك حسابات أو صفحات عليه، وذلك فى خطوة مفاجئة خاصة وأن ياسمين من النجمات النشيطات على الشوسيال ميديا وتهتم دائما بكتابة تغريدات يومية وأيضاً نشر صور على "انستجرام"، ليتساءل الجمهور عن سبب هذا الاختفاء المفاجئ.

محمد بن سلمان

احتشد العشرات من المواطنين بشارع القصر العينى، صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع مرور موكب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

ورفع المواطنون أعلام مصر والسعوديه، فيما ردد البعض منهم العديد من الهتافات التى تعبر عن مدى العلاقه الوطيدة بين الشعب المصرى والسعودى، وعن مدى حب المصريين للأمير محمد بن سلمان .

كهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن هناك تعاون مع إحدى الشركات السعودية الكبرى لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجا وات بتكلفة 2 مليار دولار.