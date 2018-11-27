شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة القاهرة خير دليل.. ولي العهد والمصريين "حب من نوع آخر" (تقرير) والان مع التفاصيل

كشفت زيارة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، للقاهرة مدى علاقة الحب التي تجمع بين المصريين وولي العهد، وظهر ذلك في الاستقبال الحافل له، وتعبير الأمير السعودي عن سعادته بذلك الاستقبال.

ففور وصوله، احتشد المئات من المواطنين، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية، أمام مقر إقامته بالقاهرة.

ورفع المحتشدون، أعلام السعودية، مرددين هتافات للترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان لوطنه الثانى مصر.

وفي الساعات القليلة الماضية، شهد ميدان التحرير بوسط القاهرة والشوارع الجانبية منه، تظاهرة فى حب المملكة العربية السعودية، بمناسبة زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وهتف المتظاهرون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملوحين بأعلام المملكة العربية السعودية ومصر، ورفع المتظاهرين عدد من الأعلام السعودية، في إشارة منهم لمدى حبهم للمملكة العربية السعودية.

وهتف المتظاهرون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملوحين ، حيث قالوا" يا سلمان قولو لأبوك كل المصريين بيحبوك "، وشارك طلاب المدارس فى سيمفونية حب المملكة العربية السعودية، حيث حملوا الأعلام المصرية والسعودية ملوحين بها، مرددين الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

و عبر الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، عن الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له.

ونقل ولي العهد السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للرئيس عبدالفتاح السيسي.