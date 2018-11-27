شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد السعودي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي والان مع التفاصيل

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقدا جلسة مباحثات، وكان في وداعه أيضا بمطار القاهرة .



وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة بعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب