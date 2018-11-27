شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عندما لا يستمع مساعد أبل «سيرى» إليك؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في بعض الأحيان قد يجد مستخدمو هواتف أيفون أن المساعد الشخصي الظاهري ” Siri ” لا يعمل على هواتفهم الذكية ولا يستجيب للأوامر الصوتية خاصة “Hey Siri”، وهو الأمر الذي يعتبر مزعجاً بشكل كبير، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال إعادة تدريب “سيري”.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي، يمكن للمستخدم إعادة تدريب المساعد الشخصي الافتراضي ليجيب مرة أخرى على صوت المستخدم، إذ إن كل ما عليه القيام به هو الذهاب إلى Settings، ثم الانتقال إلى Siri & Search وإيقاف ثم تشغيل الزر الموجود أمام خيار “Hey Siri”.

وبمجرد الانتهاء من الخطوات المذكورة السابقة، سيُطلب من المستخدم قول “Hey Siri” ثلاث مرات متبوعة بـ “Hey Siri how’s the weather today?” مرة ثم أخيراً، “Hey Siri، it’s me.” وبمجرد إعادة تدريب المساعد الافتراضي على التعرف على صوت المستخدم، يجب أن يكون المستخدم قادر على التحدث مع المساعد الشخصي مرة أخرى بسهولة.