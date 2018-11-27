مصر تدرج 4 من عائلة حسن مالك و157 إخوانيا على قوائم الإرهاب

أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة في البلاد)، الإثنين، إدراج 161 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بينهم أبناء وأشقاء رجل الأعمال الإخواني حسن مالك بقوائم الإرهاب.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهاب.

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب، 20 سيدة، منهم: خديجة حسن عز الدين يوسف مالك ابنة القيادي الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر.

يشار إلى أن "الإضرار بالاقتصاد القومي، وإمداد الإخوان الإرهابية بالأموال، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة"؛ اتهامات تلاحق القيادي الإخواني حسن مالك ونجله، بالإضافة إلى عبدالرحمن سعودي.

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، قال خالد عكاشة، عضو المجلس القومي المصري لمكافحة الإرهاب، آنذاك: "إن النشاط الإخواني بعد يونيو/حزيران 2013 يعمل على ضرب الدولة اقتصاديا وأمنيا".

واعتقلت قوات الأمن حسن مالك في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بتهمة دعم "جماعة محظورة" وتمويل اعتصامى رابعة والنهضة.

كما اعتقلت نجله عمر حسن مالك في 17 أغسطس/آب 2013 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة"، وقضت المحكمة في 16 مارس 2014 بإحالته ضمن 14 شخصا في القضية إلى المفتي.