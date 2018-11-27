الأسد يعين مُدرجاً على قوائم العقوبات الأمريكية وزيرا للداخلية

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد،الإثنين، تعديلاً وزارياً أسند بموجبه منصب وزير الداخلية للواء محمد خالد الرحمون، الذي أدرجته الولايات المتحدة مطلع 2017 على قائمة عقوباتها مع 17 مسؤولا سوريا آخرين و5 مؤسسات لارتباطهم ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وشمل تعديل الأسد تسع حقائب من بينها الداخلية والأشغال العامة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة التعليم العالي والسياحة والتربية والاتصالات والصناعة.

وكان الرئيس السوري قال في عام 2016 أنه سيبقى على رأس السلطة في بلاده حتى عام 2021 على الأقل، حين تنتهي ولايته الثالثة ومدتها 7 سنوات.

جاء ذلك خلال استقبال الأسد عدداً من الصحفيين الأمريكيين والبريطانيين والمحللين السياسيين في دمشق في العام ذاته.