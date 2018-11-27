الوكالة الدولية تلمح إلى إجراء تحقيق حول "كيماوي حلب"

ألمحت الوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين، إلى إمكانية إجراء تحقيق في هجوم كيمياوي مفترض في مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام السوري.



وقال المدير العام للمنظمة فيرناندو ارياس إن الأمانة العامة تراقب الوضع، مشيرا إلى أنها اتصلت بدائرة الأمن في الأمم المتحدة لتقييم الوضع الأمني على الأرض من أجل احتمال إرسال بعثة تقصي حقائق إلى سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن الطيران الروسي نفذ غارات لتصفية المسلحين الذين قصفوا مدينة حلب بالمواد الكيماوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف إن الاستخبارات التابعة للقوات الروسية الموجودة في سوريا رصدت في المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب المرابض التي أطلق المسلحون المقذوفات منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب بالمواد الكيماوية، فضلا عن رصد دلائل على تحضير المسلحين لتكرار الهجوم الكيماوي انطلاقا من إدلب.

وتعيد إصابة المدنيين السوريين بحالات اختناق إلى الأذهان غارات بأسلحة كيمياوية شنها النظام السوري خلال السنوات الماضية، أثارت غضبا دوليا واسعا واستدعت ردا من التحالف الدولي ضد داعش الذي قصف مواقع تصنيع الأسلحة الكيماوية.