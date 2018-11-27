وزيرة الثقافة المصرية تفتتح معرضا لطفلة عمرها 4 أعوام

افتتحت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، معرضا فنيا مميزا للطفلة روان جاسر، ويحمل اسم"تحت أربعة"، وذلك بأتيليه القاهرة برئاسة الفنان التشكيلي أحمد الجنايني.



يستمر المعرض بأتيليه القاهرة حتى 30 نوفمبر، ويضم 33 لوحة منفذة بالألوان الزيتية تعكس الإحساس الفطري بمفردات الواقع وتعبر عن التصور الطفولي للوجود.

قالت عبد الدايم، في بيان صادر عن وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، أن الأعمال المعروضة تحمل مؤشر موهبة فذة وتنبئ بعبقرية جديدة في عالم التشكيل المصري، وأشارت إلى تميز التكوينات والألوان للطفلة التي تخطت العام الرابع من عمرها، مشيدة بالاكتشاف المبكر لموهبتها وبدعم ورعاية الوالدين لها.

كما أطلقت وزيرة الثقافة فعاليات الملتقى الأول لشباب أكاديمية الفنون، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية ونائبته الدكتورة غادة جبارة وعدد من رواد خريجيها وقيادات وزارة الثقافة، حيث أعلنت سعادتها بعودة الروح للأكاديمية، مؤكدة دورها الريادي وقيمها الخالدة وأهدافها الرامية إلى خلق جيل جديد من المتفوقين يعي سر التميز ويسعى لكتابة سطور من نور في سجلات الإبداع.

وكرمت عبد الدايم عددا من الرواد خريجي الدفعات الأولى والأساتذة الأكاديميين، وهم: الدكتور زين نصار، الدكتور ناجي فوزي، الدكتورة فاطمة أحمد، الدكتورة إستر أندراوس، الدكتور محمد عمران وتسلمها عنه الدكتور مصطفى جاد، الدكتور عبد الرحمن الشافعي وتسلمها عنه نجله أحمد، الدكتورة علية عبد الرازق، الدكتورة ودود فيظي، الدكتور شوقي علي محمد، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتورة نبيلة عريان، الدكتور جمال سلامة وتسلمها عنه الدكتورة حنان أبو المجد، الدكتور جلال الشرقاوي والدكتور جلال حافظ.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية ومعاهدها باعتبارها الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وتضمن لمحات عن أقسام جميع المعاهد التابعة، واختتمت الحفل أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها، حيث قدمت مختارات من المؤلفات الشرقية والغربية.