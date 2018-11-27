أوكرانيا تفرض الأحكام العرفية وروسيا تستدعي ممثل كييف

وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الإثنين، مرسوما بفرض الأحكام العرفية لمدة 60 يوما، حسبما أفاد بيان رئاسي، لكن المرسوم يحتاج موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ.



يأتي القرار عقب إعلان مجلس الأمن القومي الأوكراني أن الرئيس دعا إلى اجتماع لمجلسه العسكري لبحث الوضع، وذلك بشأن التوتر القائم بين موسكو وكييف على خلفية أزمة السفن في مضيق كيرتش.

في السياق ذاته، ذكرت وكالة الإعلام الروسية‭ ‬أن دبلوماسيا أوكرانيا شوهد الإثنين وهو يدخل مبنى وزارة الخارجية الروسية وذلك بعد ساعات من تعهد موسكو باستدعاء ممثل لأوكرانيا لبحث الحادث.

وعلى صعيد الأزمة ذاتها، حث سفراء أوروبا في مجلس الأمن الدولي روسيا على إعادة حرية الملاحة في مضيق كيرتش.

وأعرب سفراء فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا وهولندا، الذين يقومون بجولة في الصين في بيان مشترك، عن "مخاوفهم من تصاعد التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش"، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين وإعادة السفن المحتجزة.

يأتي ذلك، فيما قالت فرنسا إنها لا ترى "مبررا ظاهرا في استخدام روسيا القوة" ضد السفن الأوكرانية.

ودعا متحدث باسم الخارجية الفرنسية، في بيان، روسيا لإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين الموقوفين وإعادة السفن المحتجزة.





وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم ، في وقت سابق الإثنين، أوكرانيا بالقيام بتحركات "خطيرة واستفزازية" في مضيق كيرتش، بعد احتجاز موسكو سفنا أوكرانية في المنطقة.

وانطلقت احتجاجات بمحيط السفارة الروسية في كييف عقب احتجاز القطع الثلاث البحرية الأوكرانية بمضيق كيرتش.

وكانت حركة الملاحة في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف توقفت، الأحد، لأسباب تتعلق بأزمة السفن الأوكرانية الثلاث، وقد استؤنفت صباح الإثنين.

وتقول روسيا إن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها عبر البحر الأسود قاصدة مضيق كيرتش.

وتمنح اتفاقية ثنائية روسيا وأوكرانيا حق الملاحة في بحر آزوف الواقع بينهما، ويربط مضيق كيرتش بينه وبين البحر الأسود.

وتعني سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود، أنها تستطيع التحكم في حركة الملاحة.