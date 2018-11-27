فيديو| لا أمن للصهاينة في فلسطين.. هكذا دهس مقاوم جنود الاحتلال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عملية استشهادية جديدة تؤكد استمرار مقاومة فلسطين للاحتلال "الإسرائيلي"، مفادها، أنه لا أمن للمحتل في بلاد اغتصبها قبل 70 عامًا..

المكان في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، والعملية دهس لجنود المحتل، والمنفذ، بطل فلسطيني دهس بعض الصهاينة.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح، في حادث دهس جنوبي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إن مهاجما دهس ثلاثة جنود أثناء قيامهم بأعمال هندسية قرب قرية بيت أُمّر، قضاء الخليل جنوبي الضفة.

وأوضح أن جنديا أصيب بجروح متوسطة واثنان بجروح طفيفة، مضيفا أن الجنود أطلقوا النار على المهاجم دون تحديد مدى إصابته.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الفلسطيني قُتل إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية اختطفت جثمان الشهيد من موقع الحادث الذي وقع قرب مجمع مستوطنات غوش عتصيون شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

للمزيد من المعلومات عن العملية.. شاهد الفيديو التالي: