عاجل .. الجيش يحرر مفرق أعشار وجبال الكبار شرق البيضاء

شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً من عدة محاور تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء.

وقال قائد اللواء ١٧٣مشاه العميد صالح المنصوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مفرق أعشار وجبال الملفات واستكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقة فضحة وناطع، والتحمت قوات الجيش المتقدمة من محوري ناطع ونعمان في مركز الفقراء.

وأضاف بأن مقاتلات التحالف العربي شاركت بفاعلية في إسناد الجيش، حيث دمّرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لمليشيا الحوثي، كما استهدف تجمعات متفرقة للمليشيات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي جبهة قانية، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرر شبكة حوران ومحطه الغاز، فيما تواصل التقدم باتجاه نقطه اليسبل آخر موقع تسيطر عليه المليشيات الانقلابية في منطقة قانية.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني حسب الخطط المرسومة لها.