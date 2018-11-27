محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد البحرين تطوير العلاقات الثنائية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مقر إقامته بمملكة البحرين، الإثنين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد عقد جلسة مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد.





وجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وفي بداية الجلسة، في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة ولي العهد السعودي لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين.





فيما عبر الأمير محمد بن سلمان عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد السعودي تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.