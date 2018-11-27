مجلس النواب الليبي يوافق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي

قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي إن مجلس النواب وافق بالإجماع، الإثنين، على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليكون رئيساً ونائبين.



وأوضح التكبالي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ستجعله مكوناً من 3 أعضاء (الرئيس ونائبين)، بعد أن كان 9 أعضاء (من بينهم الرئيس).

وأشار إلى أن منصب رئيس المجلس الرئاسي مستقلاً عن منصب رئيس الحكومة، بعد أن كان رئيس المجلس هو الذي يشغل أيضاً رئيس الحكومة.

وأشار التكبالي إلى أن المجلس وافق أيضاً وبالإجماع على تضمين مشروع قانون الاستفتاء على الدستور بالإعلان الدستوري، وذلك مع تحصين المادة السادسة.





وتنص المادة السادسة من قانون الاستفتاء على تقسم البلاد إلى ثلاث مناطق انتخابية، في حين يرى معترضون أن هذا التقسيم يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على أن ليبيا دائرة واحدة.

وأضاف التكبالي أنه سيتم إحالة قانون الاستفتاء (بعد أن تم اعتماده) إلى لجنة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، لإجراء الاستفتاء على الإعلان الدستوري، وسيكون ذلك في 3 دوائر انتخابية على مستوى ليبيا.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى أنه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء على الإعلان الدستوري بالرفض، ينتهي عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويتم حلها، ويشكل مجلس النواب في غضون شهر لجنة تتكون من 30 عضواً لصياغة دستور جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

ويقوم مجلس النواب بعد استلام الدستور من اللجنة بإحالته إلى مفوضية الانتخابات لطرحه على الاستفتاء، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من قانون الاستفتاء.