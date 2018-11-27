الرئاسة المصرية ترحب بزيارة ولي العهد السعودي

أعلنت الرئاسة المصرية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيصل، اليوم الإثنين، إلى القاهرة؛ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية سيصل اليوم للقاهرة في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين، حيث من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

وأكد راضي أنه سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وبدأ ولي العهد السعودي جولته الخارجية بالإمارات التي وصلها الخميس الماضي ثم البحرين التي توجه إليها الأحد، قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين المرتقبة.



