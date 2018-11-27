فيديو| الحوثي يتراجع في الضالع.. وهذا ما حدث بالألغام البحرية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تراجع عسكري ملحوظ، بات الموقف الذي عليه جماعة أنصار الله الحوثي في المعارك الأخيرة أمام التحالف العربي والمقاومة الشعبية في اليمن.

ففي الساعات الأخيرة، قتل 26 من ميليشيات الحوثي بينهم قياديان، وأصيب 30 آخرون، في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية بمدينة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباكات كانت الأعنف، واستمرت 8 ساعات متواصلة، بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مواقع الجعشة وحصمي والحيد جنوب غربي مدينة دمت، إثر هجوم للقوات الحكومية من 3 اتجاهات.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية سيطرت على موقعين جديدين جنوبي مدينة دمت، يطلان على عدد من القرى، شرقي الضالع.

ألغام بحرية

هذا، وكانت قوات التشكيل البحري عثرت قبل يومين على 16 لغما بحريا، ليصل عدد الألغام التي جرى العثور عليها خلال اليومين الماضيين إلى 29 لغما بحريا، وهي أكبر كمية ألغام يتم العثور عليها في فترة زمنية قصيرة.

يذكر أن مقاتلي الحوثي تراجعوا مؤخرا في عدة نقاط عسكرية، كان أهمها: معارك الحديدة.

ومؤخرا، أظهرت مقاطع فيديو مصورة سيطرة قوات المقاومة اليمنية على شوارع رئيسية في مدينة الحديدة، بعد معارك عنيفة بإسناد من التحالف العربي، حيث تكبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر فادحة.

انهيار بصعدة

كما تراجع الحوثي عسكريا في معقله بمدينة صعدة، التقدم العسكري للجيش في صعدة، أجبر الحوثي على التراجع والانهيار في أحد أهم المناطق التي تسيطر عليها الجماعة منذ بدء الحرب عام 2015.

وفي الساعات الأخيرة، أعلن الجيش اليمني، استكمال تقدمه في مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة وتواصل التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.

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