وفاة والدة الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري

ذكر تقرير إخباري أن فيرنيتا لي، والدة الاعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، قد توفيت عن عمر ناهز 83 عاما.

وأفادت مجلة "بيبول" الأمريكية المعنية بأخبار المشاهير، بأن فيرنيتا توفيت في يوم "عيد الشكر"، الذي حل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في منزلها الواقع بمنطقة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

ولم يتم تحديد سبب وفاة فيرنيتا بعد.

وذكرت المجلة أن جثمان فيرنيتا قد وارى الثرى بعد إقامة جنازة خاصة لها.

ويتبقى من أبناء فيرنيتا، أوبرا البالغة من العمر 64 عاما، وابنة أخرى تدعى باتريشيا أماندا فاي لي، بالإضافة إلى أربعة من الأحفاد.

وكانت فيرنيتا ولدت أوبرا في سن الرابعة عشرة، بعد وقت قصير من تعرفها على والد ابنتها، ولكنها انتقلت فيما بعد إلى ميلووكي لتعمل كخادمة، وهو ما أدى إلى قيام جدة أوبرا بتربيتها حتى سن السادسة.

