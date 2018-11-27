إيران تتبنى شهداء وجرحى مسيرات العودة بغزة ماليا وعلاجيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تبنت الجمهورية الاسلامية الإيرانية، جميع شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار بغزة، ماليا وعلاجيا.

وقال عضو الهيئة التنسيقية في مسيرات العودة وكسر الحصار، حسين منصور، إن تبني إيران لشهداء مسيرات العودة والجرحى خطوة مهمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ودعم المقاومة، شاكرا إيران قيادة وشعبا.

ودعا منصور، بحسب ما نقلته وكالة “معا”، العالم العربي، إلى الاقتداء بخطوة إيران التي وصفها بالمهمة والمميزة، في دعم الفلسطينيين وصمودهم.

وحول شكل التبني، أكد منصور أن التبني سيكون ماليا وعلاجيا، وتقديم كل ما يستطيعون في هذا الاتجاه، مبينا أنه سيكون لكافة شهداء وجرحى المسيرات دون النظر إلى أحزاب وتنظيمات سياسية.

ولفت إلى أن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ستسعى لأن يكون هذا التبني مستمرا لعائلات الشهداء.

الأناضول