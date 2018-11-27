فتاة أمريكية تكشف طرقا خفية لتمويل "داعش"

وقالت زوبيا شاهناز والبالغة من العمر 27 عاما، بأن التمويل تم من خلال عملات رقمية مثل "بتكوين"، والاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، وفقا لـ "السومرية نيوز".

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وأضافت شاهناز، المقيمة في لونغ آيلاند ب‍نيويورك، أنها حوّلت ما لا يقل عن 150 ألف دولار إلى أشخاص، وكيانات وهمية كانت غطاء لـ "داعش" في باكستان والصين وتركيا، خلال عام 2017.

وكانت شاهناز تحاول مغادرة الولايات المتحدة عام 2017، للالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا، قبل أن تنجح السلطات في إيقافها.

وتم اعتقال شاهناز، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وستواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، إذا تم الحكم عليها بتهمة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

وأوضحت وثائق المحكمة أن شاهناز كانت تعمل كتقنية في مختبر بمانهاتن بنيويورك، حتى يونيو/حزيران من عام 2017، وكانت تحصل على راتب قدره 71 ألف دولار سنويا.

وأضافت الوثائق التي قدمها المدعي العام، أن شاهناز سافرت في مايو/أيار 2016، إلى الأردن للتطوع لمدة أسبوعين، للعمل مع "المجتمع الطبي السوري الأمريكي"، حيث عملت في تقديم المساعدة الطبية للاجئين السوريين في عمان ومخيم الزعتري.

وأشارت إلى أنه قبل تلك الرحلة، كانت شاهناز تقوم بعمل "بحث مكثف" عبر الإنترنت، عن السفر إلى سوريا والانضمام إلى "داعش".

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وفي مارس/آذار 2017، بدأت شاهناز في تطبيق خطتها "الاحتيالية"، إذ تقدمت بطلبات للحصول على 6 بطاقات ائتمان من 4 بنوك، ثم استخدمت هذه البطاقات، إلى جانب 10 بطاقات أخرى كانت مسجلة باسمها، لشراء "بتكوين" وغيرها من العملات الرقمية، بمبلغ يصل إلى 63 ألف دولار.

وبعد حصولها على الأموال، قامت شاهناز بتحويلها إلى الخارج بطريقة مصممة لتجنب إخطار السلطات بهذه الأموال، وإخفاء مصدر والجهة المستلمة لها.

وبعد إنهاء عملية التحويل، بدأت شاهناز استعداداتها للسفر إلى سوريا، بحصولها على جواز سفر باكستاني واستقالتها من وظيفتها، وذلك دون أن تبلغ عائلتها.

وبحثت عبر الإنترنت عن المدن والقرى الحدودية بين تركيا وسوريا، وتلك الواقعة تحت سيطرة "داعش"، أخبرت شاهناز عائلتها بأنها ستذهب إلى عملها، ثم انطلقت إلى مطار "جي إف كي" في نيويورك، لتسافر على رحلة متجهة إلى باكستان، ومنها إلى تركيا، وهي تحمل 9500 دولار.

ولدى وصولها إلى المطار، قامت السلطات، التي كانت على علم ببعض عمليات التحويل التي أجرتها شاهناز، بإيقافها قبل أن تصل إلى الطائرة.

ولدى استجوابها، قالت شاهناز إنها أرادت زيارة بعض المساجد والمواقع الأثرية في تركيا، لكن بعد مواجهتها بعمليات التحويل، بدأ الارتباك يظهر عليها وقدمت تفسيرات متضاربة.

وفي كانون الأول 2017، قامت هيئة محلفين فدرالية بتوجيه تهم لشاهناز، وأصدرت أمرا بحبسها بدون كفالة لإطلاق سراح مشروط.