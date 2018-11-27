الان تتابع «إل جي» تقدم براءة اختراع لجهاز محمول بـ16 كاميرا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات:

تستعد شركة “إل جي” الكورية الجنوبية، لإبهار المستخدمين بابتكار ثوري جديد، بعد أن قدمت براءة اختراع لهاتف ذكي يضم 16 عدسة في الكاميرا الخلفية، من أجل تصوير عالي الدقة، وأكثر واقعية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الهاتف سيأتي بتصميم مختلف، بحيث يكون قادرا على احتواء 16 عدسة للتصوير، على أن يتم ترتيبها بشكل 4x4، وهو ما سيمكن الكاميرا من التقاط صور من زوايا عديدة في وقت واحد.

وستتيح هذه الميزة كذلك التقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد، مع إمكانية تعديل وحذف الوجوه والأشياء غير المرغوب فيها بسهولة وبدقة عالية.

فيما تتطلع الشركة الكورية الجنوبية لتحسين خدمات كاميراتها في هواتفها القادمة، مشيرة إلى أنه من غير الواضح موعد طرح هذه التقنية الجديدة، وفي أي هاتف سيتم اعتمادها.

يذكر أن شركة “آبل” الأميركية كانت سباقة في إطلاق نظام الكاميرا المزدوج، قبل أن تطرح “هواوي” العملاق الصيني، الكاميرا الثلاثية، لتلحق بهم أخير “إل جي” ببراءة اختراع يبدو أنها تعود إلى عام 2004، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيلها إلا مؤخرا.