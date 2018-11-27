دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون ويب سيرفيسز AWS تطلق نموذج خدمة سحابية جديد مبني على معالجات ARM

أطلق القسم المختص بالخدمات السحابية لشركة أمازون (AWS) نموذجاً جديداً من خدمة أمازون EC 2 (الخادم الافتراضي) أطلق عليه أمازون اسم A1 EC 2 مدعوم لأول مرة بمعالجات AWS Graviton ويتميز بنواة ARM Neoverse بـ 64 بت، وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع توفير أمازون لخيارات حوسبة سحابية رخيصة وذلك بفضل الرقاقات والمعالجات من ARM ذات الكفاءة والتوفير في الطاقة المستخدمة في خوادمها.

وكما أفاد بيتر ديسانتس نائب مدير مجموعة أنابورنا للبنية التحتية وخدمة الزبائن خلال عرض تقديمي بالأمس في لاس فيغاس أن نموذج الحوسبة الجديد A1 EC 2 يعمل على معالج ARM Graviton المصنع من شركة أنابورنا والتي استحوذت عليها أمازون عام 2015 وتعتبر الآن الذراع المطور لرقاقات خدمات أمازون ويب.

وتملك AWS اليوم قرابة 125 خدمة تقدمها للعملاء في هذا المجال بما فيها خدمات الحوسبة EC2 والتي تشمل اليوم النموذج الجديد A1 الذي يعد متوفراً الآن فرجينيا وأوهايو وأروجون في الولايات المتحدة وأيرلندا في القارة الأوربية.

التدوينة أمازون ويب سيرفيسز AWS تطلق نموذج خدمة سحابية جديد مبني على معالجات ARM ظهرت أولاً على عالم التقنية.