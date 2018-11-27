دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ون بلس تعلن عن نسخة McLaren 6T لأحدث هواتفها

ظهرت مؤخرًا موضة لشركات الهواتف الذكية بالإعلان عن نسخ من هواتفها الرائدة بتصميمات مختلفة وبالتعاون مع شركات السيارات العالمية، ويبدو أن ون بلس ستتبعهم مع شركة مكلارين الغنية عن التعريف، حيث ستطلق هاتف McLaren 6T.

وسيحمل الهاتف الجديد مزايا شبيهة لهاتف OnePlus 6T الذي أطقته الشركة الشهر الماضي على الأرجح مع زيادة في الذاكرة وسعة التخزين، لكنه سيحمل تصميم مختلف بفضل الشراكة مع مكلارين.

وبالرغم من أن هذه المرة هي الأولى لون بلس بتعاونها مع شركات السيارات، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تطلق نسخ خاصة لهواتفها، حيث سبق إطلاق نسخ Star Wars وAvengers المستوحاة بتصميمات من الأفلام بالتعاون مع ديزني.

يُذكر أن هاتف McLaren 6T سيتم إطلاقه في 11 ديسمبر القادم في المركز التقني لشركة السيارات البريطانية.

التدوينة ون بلس تعلن عن نسخة McLaren 6T لأحدث هواتفها ظهرت أولاً على عالم التقنية.