10 ملايين يشاركون في جائزة الإبداع لتركي آل الشيخ

شارك نحو عشرة ملايين مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في هاشتاج #جايزة_الإبداع_لتركي_آل_الشيخ، الذي انطلق بعد إعلان "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، أمس، نتائجها والشخصيات التي فازت بها.

ونقلت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، فوز تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضي لعام 2018، التي ينظمها مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وهنَّأت اتحادات رياضية وأندية سعودية ورياضيون بفوز رئيس هيئة الرياضة بالجائزة عبر حساباتهم في "تويتر"، مؤكدين أنه يستحق نيل الجائزة نظير ما قدمه للرياضة السعودية خاصةً، والعربية بشكل عام.

وبلغ عدد زوار الهاشتاج 9.755.947 زائرًا، فيما بلغ عدد المشاركين فيه 8.947.362 مشاركًا.