الكاف يختار (١٢) حكما سودانيا لادارة مباريات التمهيدي في الابطال ولكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - صافرة_

الخليج 365 :

بدأت الوفود السودانية الثلاثة لأطقم التحكيم الدولي تغادر إلى الخارج للمشاركة في مباريات الأندية الإفريقية، حيث كان اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اختار (12) حكم من دوليي التحكيم السوداني من أجل إدارة ثلاث مباريات في ذهاب تمهيدي الأبطال والكونفيدرالية حيث جاءت على النحو التالي:

في الكونفيدرالية بزامبيا لمباراة الصقور الخضراء، والشباب البتسواني تم اختيار؛ حافظ عبد الغني حكماً للوسط، ناجي الفاتح مساعد أول، عبد الجبار محمد مساعد ثاني، ومحمود شانتير رابعاً.. وفي بورندي لمباراة لوماسيجر نيجوزي البورندي والإسماعيلي المصري.

وبالأبطال وقع الاختيار على: صبري محمد فضل حكماً للوسط، محمد نيالا مساعداً أول، عمر حامد مساعداً ثانياً، والفاضل أبوشنب حكماً رابعاً.

وفي تمهيدي الأبطال أيضا في كينيا لمباراة قورماهيا الكيني والرصاصات الملاوي، تم تعيين؛ عادل مختار حكماً للوسط، هيثم النور مساعد أول، والمعز على مساعد ثاني، ورابعاً معتز عبد الباسط.