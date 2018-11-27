ولي العهد السعودي يتحدث عن اليمن وإيران... والسيسي يرد برسالة إلى الملك سلمان

وناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى الملف اليمني والحلول السياسية للأزمة.

كما بحث ولي العهد السعودي مع الرئيس السيسي التدخل الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية، وأيضا آخر تطورات الأزمة السورية، فيما قالت قناة "العربية" إن السيسي بعث برسالة إلى الملك سلمان تجدد التزام مصر بأمن الخليج.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل مساء أمس الاثنين، إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يومين، وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رأس مستقبليه.