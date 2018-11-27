الآثار المصرية تصدر بيانا بشأن صورة "علم السعودية على أهرامات الجيزة"

وقال دكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضع علم المملكة العربية السعودية على أهرامات الجيزة، غير صحيح.

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وتابع: "تلك الأنباء التي تحدثت عن إضاءة الأهرامات بعلم السعودية، عارية تماما من الصحة، حيث لم يتم إضاءة الأهرامات بعلم السعودية أو علم أي دولة أخرى".

وناشد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة، قبل نشر أية أنباء قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وكان نشطاء على مواقع التواصل ووسائل إعلام سعودية، قد تداولوا قبل فترة صورة للأهرامات، وهي مضاءة بأعلام السعودية، تزامنا مع وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في ثالث محطات جولته الخارجية.

وبدأ ولي العهد السعودي، الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

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وفي محطته الثانية، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين، مساء الأحد، والتقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل توجهه إلى القاهرة مساء الاثنين في زيارة تستغرق يومين، بحسب ما أعلنته الرئاسة المصرية، والديوان الملكي السعودي.