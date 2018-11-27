مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لليمن

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وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "اعتمد الاتحاد الأوروبي زيادة بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم المجتمعات الضعيفة التي تعاني من آثار النزوح في اليمن"، متابعا: "هذه الحزمة ترفع مساعدات التنمية الممنوحة لليمن خلال عام 2018 إلى 71 مليون يورو".

وأضاف البيان: "الدعم الطويل المدى يهدف لحماية النسيج الاجتماعي، وفرص كسب العيش، وتأمين الطعام والتغذية"، موضحا: "إجمالي التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه التنمية في اليمن نحو 244 مليون يورو منذ بدأ النزاع عام 2015".

ولفت البيان: "هذه المساعدات موجهة للاحتياجات الملحة والطارئة للنازحين، والمجتمعات الضعيفة المستضيفة لهم داخل اليمن، بتقديم الخدمات الأساسية كالصحة، والتعليم، والمشورة القانونية".