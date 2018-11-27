مصر تشارك في جلسة مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام بأفريقيا

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وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أوضح السفير إدريس، خلال الجلسة التحديات غير المسبوقة التي تواجه عمليات حفظ السلام في أفريقيا في الفترة الحالية، مع التأكيد على التزام مصر بتعزيز عمليات حفظ السلام في القارة.
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كما شدد إدريس على أهمية احترام سيادة ورغبة الدول المعنية وملكيتها الوطنية، والحفاظ على أولوية أمن وسلامة القوات الأممية المشاركة، مع ضرورة بلورة استراتيجيات خروج فعالة، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
جدير بالذكر أن مصر ساهمت بأكثر من 30 ألف عنصر عسكري وشرطي في بعثات الأمم المتحدة منذ عام 1960، كما انضمت مؤخراً لوثيقتين أمميتين محوريتين في مجال حفظ السلام، وهما "إعلان الالتزامات المشتركة لعمليات حفظ السلام" بمبادرة من سكرتير عام الأمم المتحدة، و"مبادئ كيجالي حول حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام".
وأوضح البيان أن هذه المشاركة تعزز من مكانة مصر ووضعيتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، خاصة في القارة الأفريقية، ولاسيما على ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وقرب تدشين "مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمال والتنمية فيما بعد النزاعات" في القاهرة.
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