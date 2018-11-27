رسالة من السعوديين في مصر إلى محمد بن سلمان

ووجه الملحق الثقافي في السفارة السعودية بالقاهرة، خالد بن عبد الله النامي، رسالة لولي العهد "باسم جميع منسوبي الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة وباسم جميع الطلبة الدارسين بجمهورية مصر العربية"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وشكر النامي الملك سلمان وولي عهده على "رعاية كافة المواطنين السعوديين في أرجاء العالم".

وقال النامي:"إن ما تشهده المملكة من تطور وازدهار وتعيشه من أمن واستقرار، وما تزخر به من ثروات وإمكانات وموارد بشرية في ظل القيادة الرشيدة يؤهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة".

واعتبر الملحق الثقافي أن "سمو ولي العهد بمثابة المنارة التي يهتدي بها الطلبة الدارسين بجمهورية مصر العربية ويحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل العلم النافع من جميع دول العالم للمشاركة في عملية البناء والتطور التي تشهدها المملكة".

يأتي ذلك، تزامنا مع وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.