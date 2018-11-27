تركمان العراق: حريق سوق القيصري يستهدف محو وجودنا في كركوك

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، الثلاثاء، أن حريق سوق تاريخي في محافظة كركوك يستهدف "محو الوجود التركماني" بالمحافظة التي يقطن فيها خليط قومي من التركمان والعرب والأكراد.

كان حريق نشب ليل الاثنين الثلاثاء في سوق القيصري التاريخي، الذي بني في العهد العثماني، وسط مدينة كركوك مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته (شمالي العراق)، ما أدى إلى احتراق أكثر من 400 محل.

ووفق تصريحات صحفية للمسؤول الإعلامي لمديرية إطفاء كركوك "قيس كركوكلي"، لا يزال سبب الحريق مجهولا.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، حريق سوق القيصري "سهما من السهام التي تستهدف محو الوجود القومي التركماني في كركوك، من خلال استهداف حضارته وآثاره واقتصاده".

وأضاف توران في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "مثل هذه الأمور لن تجعلنا نترك مدننا وتجارتنا وتراثنا، رغم استهداف الشعب التركماني النبيل بشتى الوسائل منذ حوالي أكثر من قرن كامل من الزمان".

وأشار إلى أن "احتراق هذا الصرح المعماري الفريد والمتميز من نوعه، يدعونا إلى أن نكون أكثر حذرا ويقظة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال في مناطق أخرى".

ودعا توران الجهات المختصة المحلية والاتحادية، إلى "إيلاء هذا الأمر المزيد من الأهمية، وأخذه على محمل الجد والمسؤولية، وسرعة تعويض أصحاب المحلات بشكل عادل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المواطنين وممتلكانهم، والآثار والتراث سواء في مدينة كركوك أو المناطق الأخرى".

جدير بالذكر أن سوق القيصري بني في العهد العثماني وسط كركوك التي يقطن فيها خليط قومي من التركمان والعرب والأكراد، حيث يعتبر السوق أحد أبرز الأماكن التاريخية بالمدينة، وهو مركز تجاري مهم يضم مئات المحلات التجارية.