- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
بدأ مكتب العمل بالمدينة المنورة التحقیق في شكاوى قدمها 25 موظفاً ضد هیئة تطوير المدينة بشكل متفرق، واستدعى مندوب الهیئة للرد على شكاوى الموظفین، الذين أفادوا أن الهیئة أجبرتهم على توقیع استقالات عن العمل.
وأوضحت هیئة تطوير المدينة المنورة أن 23 موظفاً فُصلوا بموجب المادة 77، التي تنص على مشروعیة الاستقالة بالتراضي، بینما فُصل موظفان بموجب المادة 88 ،التي تمنح جهة العمل الحق في الاستغناء عن أي موظف دون إبداء الأسباب.
شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار 25 موظفًا على الاستقالة.. و”عمل المدينة” يحقق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .