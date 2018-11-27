إجبار 25 موظفًا على الاستقالة.. و”عمل المدينة” يحقق

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأ مكتب العمل بالمدينة المنورة التحقیق في شكاوى قدمها 25 موظفاً ضد هیئة تطوير المدينة بشكل متفرق، واستدعى مندوب الهیئة للرد على شكاوى الموظفین، الذين أفادوا أن الهیئة أجبرتهم على توقیع استقالات عن العمل.

وأوضحت هیئة تطوير المدينة المنورة أن 23 موظفاً فُصلوا بموجب المادة 77، التي تنص على مشروعیة الاستقالة بالتراضي، بینما فُصل موظفان بموجب المادة 88 ،التي تمنح جهة العمل الحق في الاستغناء عن أي موظف دون إبداء الأسباب.