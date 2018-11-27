الان تتابع عجوز يلقي عبوة حارقة على سيارة رئيس المحكمة العليا بسيول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى رجل يبلغ من العمر 74 عاما، عبوة حارقة على السيارة التي تقل رئيس المحكمة العليا كيم ميونغ سو، صباح اليوم، مما أدى إلى اشتعال النيران في الإطارات الأمامية للسيارة.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “يونهاب” عن الشرطة الكورية الجنوبية، أن الهجوم وقع صباح الثلاثاء، عندما قام المشتبه به، وقالت إن اسمه “نام” وعمره 74 عاما، بإلقاء عبوة حارقة على سيارة رئيس المحكمة العليا، لدى دخولها مبنى المحكمة في جنوب سيول.



فيما لم يسفر الهجوم عن إصابة كيم، أو أس أشخاص، واشتعلت النيران في أحد الإطارات الامامية للسيارة، ولكن حراس الأمن قاموا بإخماد النيران، وألقت الشرطة القبض على المشتبه به على الفور، ويجرى التحقيق معه لمعرفة أسباب ارتكابه للواقعة.