لقطات حصرية من زيارة غريفيث لميناء الحديدة

نشر موقع "العين الإخبارية" لقطات حصرية من زيارة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إلى ميناء الحديدة غربي اليمن. وكان غريفيث قد أكد، خلال المؤتمر الصحافي، أن المليشيا وافقت على دور رئيسي للأمم المتحدة في الميناء. وغادر غريفيث المحافظة فور إطلاق المليشيا صاروخي وقذائف مدفعية من داخل مركزها.

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