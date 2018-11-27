معابر المشاة في إثيوبيا "ثلاثية الأبعاد"

استخدم الفنان التشكيلي الإثيوبي إرمياس غيتاشو، تقنية ثلاثية الأبعاد لتخطيط وتصميم معابر المشاة، في إقليم أوروميا وتحديدا بمحلية بيتشو.

وتُستعمل هذه التكنولوجيا الحديثة، بغية تحويل المعابر إلى "مطبات صناعية"، وتحفيز السائقين على تخفيف سرعات سياراتهم عند القيادة.





وتُعتمد التقنية المذكورة في بلدان عدة مثل الهند وإندونيسيا، حتى تسهم في حماية المشاة من حوادث الدهس وتساعد على ضبط أمن الطرق.

ويلقى هذا الأسلوب الوقائي الفني، قبولا واستحسانا من المارة وقادة المركبات، ما دفع إرمياس غيتاشو إلى استخدامه لأوّل مرة في إثيوبيا.