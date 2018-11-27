نشرة أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم الثلاثاء

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم الثلاثاء .. وهي كالتالي:
أسعار الشراء
السعودي: 130
الدولار : 490
الاماراتي : 131
أسعار البيع
السعودي : 140
الدولار : 535
الاماراتي: 141
وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.
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