"هواوي" تستعد للإعلان عن هاتف بشاشة كاملة مع ثقب للكاميرا

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة هواوي شركة هواوي

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة هواوي الصينية تستعد للإعلان عن هاتف بشاشة كاملة مع ثقب للكاميرا يأتي في الجهة اليسرى العلوية من شاشة الهاتف.

وتثير التساؤلات هل ستكشف "هواوي" عن الهاتف في شهر ديسمبر القادم، إذ من المنتظر أن تكشف الشركة عن سلسلة هواتف نوفا المتوسطة.

وجدير بالذكر أن "سامسونج" تسعى أيضًا للكشف عن هاتف جالكسي "A8s"، والذي يحمل شاشة Infinity-O الكاملة مع ثقب للكاميرا.​ © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 1